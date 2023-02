Santé au travail : les personnes de plus de 50 ans ont moins d'accidents mais ils sont plus graves, relève la Mutualité française dans une étude

Dans 41% des cas d'incapacités permanentes et 58% des décès liés à un accident du travail, la victime a plus de 50 ans, observe le rapport publié mardi.

Des accidents moins fréquents, mais plus graves. C'est l'une des constatations de la 6e édition du rapport de l'Observatoire de la santé au travail, publié par la Mutualité française mardi 21 février, concernant les personnes de plus de 50 ans.

Les accidents du travail dans cette tranche d'âge représentent 25% des accidents totaux, alors que ces travailleurs seniors représentent 29% des salariés. Ces accidents "diminuent avec l'âge", explique l'Observatoire. En revanche, lorsqu'ils surviennent, les conséquences sont plus importantes : les salariés de plus de 50 ans sont nettement sur-représentés dans les incapacités permanentes ou les décès. Dans 41% des cas d'incapacités permanentes et 58% des décès liés à un accident du travail, la victime a plus de 50 ans, pointe l'étude.

La durée des arrêts de travail après un accident a également tendance à être plus élevée pour les salariés les plus âgés, avec un ratio de 86,9 jours par accident pour les 50 à 59 ans, contre 79 jours pour les 40 à 49 ans, et 44,2 pour les 20 à 29 ans. D'une manière générale, les arrêts maladie augmentent nettement avec l'âge, expose la Mutualité. Alors que la durée moyenne d'un arrêt maladie en France est de 35 jours pour l'ensemble des salariés, elle passe à 75 jours pour les salariés de plus de 60 ans, relève-t-elle.