Santé au travail : des chiffres préoccupants

Les décès liés au travail sont en légère hausse : 1,9 million en 2016 contre 1,7 en 2000. Les plus touchés sont les travailleurs d'Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental. Le profil type est celui d'un homme de plus de 54 ans. Le principal facteur de risques est de travailler trop longtemps. 750 000 morts ont été dues à des AVC pour des personnes qui travaillaient plus de 55 heures par semaine. Il y a également l'exposition à la pollution : 450 000 décès. Les accidents du travail représentent 20% des décès. Selon l'Insee, rien qu'en France, un salarié sur quatre risque de se blesser au cours de sa carrière.

Des chiffres qui vont empirer

La pandémie de Covid-19 risque d'aggraver ces chiffres. Depuis la crise sanitaire, on a tendance à travailler plus longtemps, notamment à cause du télétravail. Seules les maladies non transmissibles, comme les cancers, sont prises en compte dans l'étude, l'ONU et l'OMS aimeraient inclure le Covid-19 qui a beaucoup tué dans les milieux professionnels, notamment à l'hôpital.