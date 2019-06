Relaxation, pensées positives, méditation... ces méthodes efficaces pour lutter contre le stress

Peur, anxiété, perte de la confiance en soi... Le stress touche 1 Français sur 2. Ce phénomène se manifeste lorsqu'une partie primitive du cerveau appelée amygdale prend les commandes. Afin de se prémunir des effets néfastes de l'angoisse, il est conseillé de penser à des lieux qui vous calment ou à des personnes que vous aimez. Par ailleurs, se concentrer sur sa respiration peut être un moyen tout aussi efficace de diminuer le stress.

Planifier grâce à son cortex préfrontal

Si ces méthodes s'avèrent inefficaces, "vous allez vous servir d'une autre partie de votre cerveau (...), c'est le cortex préfrontal", indique le docteur Damien Mascret sur le plateau du 13 Heures. Il s'agit de la zone capable de raisonner et d'être créative. La méditation en pleine conscience apprend à l'individu à être dans l'instant, et non pas dans le futur qui peut être source d'angoisse. "Vous allez commencer aussi à planifier, à mettre sur pied un plan pour vous sortir de la situation dans laquelle vous être englué", conclut Damien Mascret. N'hésitez pas à consulter des spécialistes pour apprendre ces méthodes efficaces.

