"Ouvrez le 1". Méditation, soyez zen

Franceinfo et l'hebdomadaire Le 1 s’associent pour proposer un rendez-vous, tous les mercredis à 22h30 sur le canal 27 et ses supports numériques. La journaliste de France Télévisions Emilie Tran Nguyen et le directeur de l'hebdomadaire Eric Fottorino dialoguent avec leurs invités sur l’actualité et le monde contemporain.

Pour ce nouveau numéro, "Soyons zen", le phénomène de la méditation, une pratique de plus en plus répandue au travail, à l'école, à la maison… D’où vient-elle ? Pourquoi cet engouement ? Quelle signification pour notre société contemporaine ?

Au sommaire

Une question / Plusieurs regards : Christophe André, médecin psychiatre à l’hôpital Sainte-Anne à Paris, un des pionniers de la méditation de pleine conscience en psychothérapie, auteur de A nous la liberté, avec Matthieu Ricard et Alexandre Jollien (éd. L’Iconoclaste-Allary) ; Hermès Garanger, lama, spécialiste de la méditation, auteur de Lama à 19 ans… et après ? (éd. Claire Lumière). A rebours : retour sur les yogis en France avec une archive de l’INA de 1950.

Repères : Arnaud Moreau explique l'histoire du yoga et de la méditation. 1 + 2 : Marion Dapsance, anthropologue, auteure de Qu’ont-ils fait du bouddhisme ? (éd. Bayard). A voix haute : Frédéric Lenoir, sociologue et historien des religions lit Assis seul devant la colline du kiosque du respect, du poète chinois Li Bai (éd. Gallimard).

> "Ouvrez le 1", un magazine télévisé, tous les mercredis à 22h30 sur Franceinfo (canal 27).

> "Le 1", un journal pour comprendre le monde, tous les mercredis en kiosque.

