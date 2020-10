Reconfinement : la mesure accable les entreprises

Mercredi 28 octobre, Emmanuel Macron a annoncé le rétablissement d'un confinement jusqu'au 1er décembre. Dans une entreprise de pièces métalliques, la cadence avait repris son rythme normal depuis seulement quelques mois après un arrêt de l’activité durant le premier confinement. Un mauvais souvenir pour les salariés, qui souhaitent et pourront venir travailler si leur employeur leur fournit une attestation. Pour Daniel Lilian Matthey, le président, l’avenir est sombre : "Il n’y aura pas de nouvel investissement, probablement, sur 2021, au moins sur les six prochains mois. Quant aux embauches, aujourd’hui, la seule chose qu’on essaye de faire […] c’est de ne pas renouveler les gens qui partent".

Soutien attendu de l’État

De nombreuses entreprises se demandent si elles pourront survivre à ces nouvelles restrictions. Francois Asselin, président de la confédération générale des petites et moyennes entreprises, insiste sur la nécessité de "décaler d’un an supplémentaire le remboursement du prêt garanti par l’État", et le traitement "définitif du problème des loyers". Ces derniers mois, l’endettement des sociétés bat des records : 600 000 ont déjà eu recours aux prêts garantis par l’Etat.

