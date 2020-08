Masque : certaines professions bénéficieront d’exceptions

Le port du masque deviendra obligatoire en entreprise dès le mardi 1er septembre. Dans le cas des métiers qui impliquent des efforts physiques lourds, les garagistes par exemple, le protocole autorise les professionnels à porter une visière au lieu du masque. L’espace doit cependant être bien ventilé et la densité de personnes ne pas être trop importante, explique Dorothée Lachaud, journaliste France Télévisions, sur le plateau du 19/20.



Des règles plus strictes

“En revanche, pour les métiers en milieu froid, le gouvernement réfléchit à accentuer certaines règles, car, à moins 18 degrés, le masque se dégrade plus vite”, ajoute-t-elle. À partir du mardi 1er septembre, les règles pour bénéficier du chômage partiel se durcissent,notamment pour les personnes plus vulnérables. Pour être considéré comme vulnérable, un travailleur devra soit être atteint d’un cancer et être sous traitement, soit être immunodépressif, ou bien avoir plus de 65 ans et obèse ou diabétique, ou encore être dialysé ou souffrir d’une insuffisance rénale sévère.

