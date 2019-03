Lumbago : quels sont les bons réflexes à avoir ?

Face au lumbago, le docteur Damien Mascret explique que "d'abord, il va falloir lutter contre les contractures. Parce que le lumbago est un peu comme une entorse du bas du dos, donc les muscles autour se contractent pour protéger la zone, mais cette contracture fait très mal. Il va donc falloir lutter contre cela et c'est ce qu'on va faire avec des antalgiques contre la douleur et des anti-inflammatoires pour décontracter l'ensemble".

Utiliser la chaleur contre la douleur

Outre les médicaments, "il y a déjà la chaleur. Les muscles contracturés adorent la chaleur. Donc on va d'abord appliquer des bouillottes, des poches de chaud par exemple. Et puis, quand on sera capable de monter dans la baignoire ou de sortir de la baignoire, on pourra prendre des bains chauds, qui marchent également très bien. Vous pouvez, si vous êtes capable de vous allonger sur le ventre, vous faire masser le dos par un proche. Ça aussi, c'est très efficace. Et puis il y a aussi des petites postures, comme poser les mains sur les hanches, tirer la tête vers le haut et l'arrière pour étirer la colonne. Ça aussi, ça soulage", ajoute le docteur Damien Mascret.

