Évreux : sieste obligatoire pour le personnel médical des urgences

Aux urgences d'Évreux (Eure), on accueille 120 patients par jour. Pour les prendre en charge, il y a trois médecins et trois internes la journée. La nuit, de garde, ils sont deux médecins et un interne à travailler 24 heures d'affilée : un vrai marathon. Dans ce service, depuis un an et demi, deux siestes sont obligatoires, 45 minutes le jour et 1h30 la nuit.

Des microsiestes réparatrices

Et tout le monde y trouve son compte. "Le fait de se reposer apporte une garde qui est plus facile à vivre. On se sent plus efficace pour les patients aussi", confie une interne. C'est le patron du service qui a imposé cette sieste. Passé par la médecine militaire et fan de la sieste, il est adepte de la méthode des microsiestes de 10 minutes. Une méthode qui rassure aussi les patients, qui font face à des médecins plus attentifs.

