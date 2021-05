Entreprises : à partir du 9 juin, le télétravail à 100% prendra fin

Le télétravail à 100% ne sera plus la norme à partir du mercredi 9 juin. En télétravail depuis bientôt un an et demi, Henri Rebourseau est consultant en informatique. Ce Parisien est assis cinq jours par semaine au milieu de son studio, et il y a pris goût. Aujourd'hui, il n'a plus vraiment envie de reprendre à 100% en présentiel, et d'enfiler son costume tous les jours. "J'aime bien avoir un ou deux jours par semaine pour être plus chez moi, ne pas avoir l'heure ou l'heure et demie de trajet pour aller chez les clients ou chez mon employeur", confie le consultant.

Six personnes maximum à table dans les cantines

Le retour en entreprise doit être progressif, et chaque employeur s'organisera comme il le souhaite. Déjeuner à la cantine avec ses collègues sera de nouveau possible, avec une jauge de 50% d'occupation et six personnes maximum à table. Des pauses café et des pots de départ entre collègues pourront également être organisés, à condition de respecter les gestes barrières, et de préférence en extérieur. Les réunions en audio ou en visioconférence resteront à privilégier jusqu'à la rentrée.