Emploi : le télétravail, une méthode qui requiert de la rigueur

Après les confinements successifs, de nombreuses entreprises ont décidé de poursuivre le télétravail de manière alternée. Un moyen de travailler qui demande des moyens et des méthodes précises.

Comme de nombreux employés de bureau en France, Maryse Moulard ne va plus à son bureau tous les jours de la semaine. La commerciale, en accord avec son employeur, a adopté un rythme de télétravail alterné, avec trois jours de télétravail, et deux jours dans les locaux de l'entreprise. Un équilibre à gérer qui peut paraître complexe quand certains collègues ne sont pas sur le même rythme, et qui concerne près de 13% des employés qui sont encore en télétravail. Avant la pandémie, ce chiffre était divisé par deux.



Des formations pour mieux télétravailler

Pour mieux réussir ses phases de télétravail, Maryse Moulard suit une formation, financée par son entreprise. Durant la formation, des employés et des chefs de service apprennent à bien gérer leur travail à distance et à travailler sur la confiance entre les membres d'une même entreprise. "On fait des ateliers pour dire 'Qu'est-ce qui vous empêche d'avoir la confiance avec vos collaborateurs ?'", explique Sylvie Levassor, formatrice. Une confiance qui doit être de mise dans de nombreuses entreprises, alors que le gouvernement estime qu'un emploi sur deux pourrait être télétravaillé.