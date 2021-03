Covid-19 : Roselyne Bachelot hospitalisée, y a-t-il un relâchement chez les ministres ?

La ministre de la Culture Roselyne Bachelot a été hospitalisée mercredi 24 mars pour cause de Covid-19, mais son entourage assure que son état reste stable. Les services du gouvernement ont également assuré que les interactions des ministres sont limitées au maximum dans les ministères et lors des déplacements. À ce jour, six ministres ont été contaminés au total depuis le début de l'épidémie. Elisabeth Borne est sortie de l'hôpital mercredi, et Agnès Pannier-Runacher est cas contact de Mme Bachelot.

Le télétravail pour les ministres



Au début de l'épidémie, Franck Riester avait été le premier touché, puis Brune Poirson, Emmanuelle Wargon et Bruno Le Maire ont été contaminés. Le chef de l'État aussi a eu le Covid-19 en décembre 2020, et avait largement partagé sa situation sur les réseaux sociaux. Pour limiter les contaminations, les règles du télétravail s'applique ainsi aussi aux membres du gouvernement lors du Conseil des ministres. Au dernier, ils étaient quatre présents physiquement.