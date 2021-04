Covid-19 : le vaccinodrome du Stade de France ouvre officiellement au public

À Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), le Stade de France, transformé en centre de vaccination contre le Covid-19, a ouvert ses portes ce mardi 6 avril. 10 000 doses de vaccin Pfizer ou Moderna vont être injectées chaque semaine. Dans les vestiaires, sous les dizaines de tentes médicalisées, les sapeurs-pompiers parisiens, spécialement formés, vaccinent les patients.

Coup d'envoi de la vaccination de masse

Pour faciliter les rendez-vous, 50 jeunes ont été embauchés pour le centre d'appels téléphoniques. Les patients sont parfois directement appelés. "C'est bien, ça va être plus rapide comme ça, on va se débarrasser de cette cochonnerie", s'est réjoui un homme ayant obtenu un rendez-vous. La Seine-Saint-Denis est un des départements les plus touchés par l'épidémie. Ce centre de vaccination est le 138e à ouvrir en Île-de-France. Il symbolise le coup d'envoi de la vaccination de masse. "Début mars, on devait avoir 300 000 doses en Île-de-France, on en aura injecté plus de 800 000, vu la force et la violence de l'épidémie. Et au mois d'avril, on injectera plus d'un million de doses", explique Aurélien Rousseau, directeur général de l'ARS.