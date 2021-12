Covid-19 : "Environ 30% des salariés sont en télétravail partiel", estime l'association nationale des DRH

Face à la cinquième vague de Covid-19 et à la propagation du variant Omicron, la ministre du Travail Elisabeth Borne a demandé aux entreprises un renforcement du télétravail à la rentrée. "On peut faire confiance aux entreprises pour assumer leurs responsabilités", réagit le vice-président de l'ANDRH Benoît Serre.

"Environ 30% des salariés bénéficient d'un accord ou d'une charte et sont en télétravail partiel", estime mercredi 22 décembre sur franceinfo Benoît Serre, vice-président de l’association nationale des directeurs de ressources humaines (ANDRH). Il juge que le télétravail est un outil "efficace" face à la crise alors que la ministre du Travail Elisabeth Borne appelle les entreprises à le renforcer à la rentrée avec une cible de 3 à 4 jours par semaine.

franceinfo : Cet appel à renforcer le télétravail sera-t-il entendu ?

Benoît Serre : Oui, parce que depuis maintenant un mois nous étions déjà passés à deux jours. On se doutait bien que cela allait arriver. Ce qui est bien dans cette décision c'est que la ministre ne nous impose rien. Elle fait appel à notre responsabilité et nous demande de nous adapter compte tenu de nos contraintes, de nos activités et ça c'est plutôt pas mal.

Peut-on faire confiance aux entreprises ?

Si j'en crois ce qui se passe depuis presque deux ans, je pense que l'on peut faire confiance aux entreprises pour assumer leurs responsabilités. D'ailleurs, la meilleure preuve c'est que, alors même que nous n'avons pas d'obligation, vous avez près de 2/3 [des entreprises] qui sont passées au télétravail. Il faut être honnête, certains dirigeants d'entreprise sont réticents au télétravail et on pense que c'est un tort parce que d'une part ça correspond à une attente des salariés et d'autre part on voit bien que c'est un outil efficace contre les vagues successives qui nous attaquent.

Le télétravail est entré dans les habitudes des Français depuis deux ans à cause du Covid, est-ce que vous avez un chiffre sur le nombre d'accords passés par les entreprises ?

On sait qu'à peu près 30% des salariés bénéficient d'un accord ou d'une charte et qui sont en télétravail partiel. Avant la crise, c'était 3%, on a quand même considérablement intégré [le télétravail] et ça devient d'ailleurs une forme de nouvelle norme, le travail hybride.

"Il ne faut pas perdre de vue que 60% des salariés français ont des métiers qui ne leurs permettent pas de faire du télétravail." Benoît Serre, vice-président de l'ANDRH à franceinfo

La situation sanitaire sera réévaluée lundi prochain en conseil des ministres, vous vous attendez à quoi ?

On s'attend à une rentrée extrêmement difficile, à un durcissement des règles. Evidemment le confinement serait une catastrophe. Est-ce que l'on va aller vers un système de réorganisation des horaires pour que tout le monde ne prenne pas les transports au même moment, c'est peut-être ce que le gouvernement va nous demander. On espère aussi que ça n'ira pas jusqu'au couvre-feu pour les magasins ou autres. On voit bien que les gens sont épuisés.