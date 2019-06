Canicule : des écoles fermées par mesure de précaution

Il est à peine 10 heures du matin jeudi 27 juin que le thermomètre affiche déjà 32,4°C dans la salle de classe vide de Sarreguemines (Moselle). La municipalité a décidé en réponse aux chaleurs caniculaires de fermer les établissements scolaires jeudi 27 et vendredi 28 juin. "Il nous a semblé plus sage de prendre cette décision pour éviter tout risque de malaise, de coup de chaleur pour les enfants, mais aussi pour les professeurs d'école", explique Carole Didiot, adjointe au maire en charge de l'enseignement.

Des élèves en vacances avant l'heure

300 enfants sur les 1 800 élèves de la ville sont depuis jeudi matin accueillis sur plusieurs sites du périscolaire. Des enfants contents d'échapper aux leçons et qui ont troqué trousses et cartables pour les pistolets à eau et les raquettes de tennis de table. De véritables vacances avant l'heure.

