Autriche : 60 heures de travail par semaine ?

Des journées à rallonge, jusqu'à 12 heures, installés à un poste de travail : voilà ce qui attend les travailleurs autrichiens. Selon une nouvelle loi, la durée légale reste à 8 heures par jour, mais la durée maximale autorisée passe de 10 heures à 12 heures par jour, soit une semaine théorique de 60 heures. L'opposition de gauche est scandalisée et proteste au parlement à grand renfort de pancartes. La majorité de droite et d'extrême droite a rétorqué, elle aussi, au moyen de pancartes : la mesure permettra aux salariés qui le veulent de gagner plus d'argent selon la majorité.

Une loi sans consultation

Les Autrichiens font déjà partie des Européens qui travaillent le plus, avec des semaines de 44 heures en moyenne. La perspective d'aller jusqu'à 60 heures enthousiasme peu de monde dans les rues de Vienne. Au siège du principal syndicat autrichien, la pilule ne passe pas, tant sur le contenu que sur la méthode, les partenaires sociaux n'ayant jamais été consultés. Des débrayages pourraient avoir lieu dans les entreprises dès la rentrée : un test pour les syndicats face à un gouvernement décidé à ne pas reculer.

Le JT

Les autres sujets du JT