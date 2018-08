Arrêts maladie : les entreprises vont-elles payer plus ?

Comment réduire le nombre d'arrêts maladies ? L'inspection générale des affaires sociales, interrogée par le gouvernement, propose de faire payer les entreprises. L'objectif est de faire 900 millions d'économies. Actuellement, lors d'un arrêt maladie de huit jours, les trois premiers jours ne sont pas payés, c'est la carence. L'assurance maladie prend en charge les cinq jours restants. Désormais, les entreprises pourraient payer quatre jours. Les patrons sont vent debout contre cette proposition.

"Il n'est pas question d'augmenter les jours de carences"

"On ne parle pas de sommes futiles. Ce sont des charges massives. Cela aura forcément des conséquences en terme d'économie et d'emploi", prévient la confédération des petites et moyennes entreprises (CGPME). La ministre de la santé Agnès Buzyn affirme que cette piste proposée ne sera pas retenue par le gouvernement. "Nous allons avoir un travail de réflexion avec les partenaires sociaux pour comprendre le problème et trouver des leviers pour agir. Il n'est pas question d'augmenter les jours de carence." Des concertations devraient se tenir en septembre.

