Aides à domicile : le gouvernement débloque 200 millions d'euros pour revaloriser les salaires

Tout au long de la semaine, Rudy Balbino vient en aide aux personnes âgées. Cuisine, ménage... Les tâches sont variées, pour 9,50 euros net de l'heure. "Quand dans un métier aussi indispensable, on est payé que le smic horaire ou un peu plus, ce n'est pas être reconnu", déplore-t-il dans l'édition du 13 Heures du mardi 20 octobre. Après la première vague de Covid-19, les auxiliaires de vie n'ont pas bénéficié des hausses de salaires accordées aux autres professionnels de santé. Le gouvernement veut donc combler ce manque en versant 150 millions d'euros au secteur en 2021, puis 200 millions d'euros annuels par la suite.

Les montants varieront en fonction des départements

Cela représente une augmentation comprise entre plusieurs dizaines et une centaine d'euros. Les montants, qui restent à préciser, varieront selon les départements. "Ce n'est certainement pas suffisant et ça reste un pansement sur un métier qui a besoin structurellement d'être aidé. Il faut mettre plus de trois milliards et demi sur la table", explique Frédéric Neymon, directeur de "Âges et perspectives". Les aides à domicile ne sont pas payées pendant leur temps de transport entre chaque bénéficiaire. Le gouvernement ne prévoit actuellement aucune mesure pour satisfaire cette revendication.

