À Toulouse, des tutoriels vidéos pour améliorer le bien-être des salariés en télétravail

Comment briser la solitude et la sédentarité liées au télétravail ? À Toulouse, une start-up spécialisée dans le coaching sportif propose aux entreprises des tutos destinés à leurs salariés. Des petites vidéos qui donnent des conseils de posture et d’exercices physiques afin d’améliorer leur bien-être. #IlsOntLaSolution

Il y a cinq ans, Paul Marini, osthéopathe, et Bruno Dalla Riva, préparateur physique, créaient leur entreprise de cours et de coaching sportifs. Perturbée par la crise sanitaire, leur activité s’est orientée depuis quelques mois sur la santé au travail. Les deux associés ont eu l’idée de proposer aux entreprises des tutoriels vidéos pour améliorer le bien-être de leurs salariés et notamment ceux en télétravail. "Ces tutos vont nous permettre de donner des outils aux collaborateurs afin de les sensibiliser et les éduquer au rôle que joue leur anatomie dans les mauvaises postures", précise Paul Marini.

Une application mobile

Face à une demande de plus en plus forte, les deux associés ont embauché sept personnes pour suivre le mouvement. Dernière étape de leur nouvelle orientation vers le monde de l’entreprise : la création d’une application mobile pour smartphone. Chaque salarié peut accéder à des conseils pratiques et de courts exercices physiques pour améliorer sa posture et limiter les dégâts occasionnés par le télétravail chez de nombreux salariés.