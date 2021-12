"On demande de véritables négociations en début d'année" des pensions de retraite, avec "des accords indexés sur l'inflation", a appelé jeudi 2 décembre sur franceinfo Marc Bastide, secrétaire général de l'UCR-CGT, l'une des neuf organisations syndicales de retraités qui appelle jeudi à la mobilisation pour des retraites dignes. "Au 1er janvier 2021, les pensions de base ont été augmentées de 0,4 %, et les complémentaires de 1 %", alors que l'inflation a atteint 2,8 % sur un an, en novembre 2021, selon l'Insee. L'UCR-CGT demande une revalorisation immédiate des pensions et des retraites de 300 euros.

À Paris, une manifestation doit s'élancer à la mi-journée de Denfert-Rochereau, en direction des Invalides. Marc Bastide anticipe "la réussite" de la manifestation à venir, au vu des chiffres de mobilisation qui lui sont remontés, et dans le contexte de reprise épidémique du Covid-19.

franceinfo : Les retraités sont particulièrement énervés ?

Oui, organiser une telle manifestation dans cette période, et à Paris, n'est pas courant pour des rassemblements de retraités. On peut parler de réussite, au vu des chiffres de mobilisation que l'on devrait avoir aujourd'hui. Cela va marquer, dans le paysage social, la situation que vivent les retraités. Ça a été des centaines et des centaines de distribution de tracts, des rassemblements, des réflexions. C'est l'émergence à Paris, aujourd'hui, de la colère profonde qui existe chez beaucoup de retraités.

L'évolution du niveau de vie est très contrastée chez les retraités. Dans une étude de l'Institut des politiques publiques, on voit que les plus modestes ont très légèrement vu leur niveau de vie augmenter. Mais ceux qui touchent entre 1 200 et 1 400 euros sont les grands perdants du quinquennat Macron ?

Sur 16 millions de retraités, un million touche moins de 1 000 euros. Il y en a cinq millions entre 1 000 euros et le Smic. Mais depuis bientôt cinq ans, il y a eu le gel de l'augmentation des pensions [dans le public] et des retraites [dans le privé]. Et puis, il ne faut pas confondre hausse du pouvoir d'achat et revalorisation des pensions et des retraites. La suppression de la taxe d'habitation a été un gain de pouvoir d'achat, mais c'est ponctuel. La revalorisation des retraites, c'est pérenne.

Que demandez-vous ? De véritables négociations sur les retraites ?

Oui, avoir des négociations sur la revalorisation des pensions et des retraites. Au 1er janvier 2021, les pensions de base ont été augmentées de 0,4 %, et les complémentaires de 1 %. Et il semblerait que l'inflation tourne autour de 2,8 % [sur la même période]. Les augmentations des pensions devraient être indexées sur l'inflation. Nous avons quelques différences de points de vue entre organisations syndicales, mais du côté de la CGT, on demande 300 euros immédiatement.