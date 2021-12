Retraites : manifestations en France pour un meilleur niveau de vie

Les retraités veulent faire entendre la difficulté de vivre qu'ils connaissent depuis de nombreuses années. Ils veulent une augmentation des retraites et des pensions pour compenser l'augmentation du pouvoir d'achat. Mr et Mme Rivière, deux retraités, font désormais attention aux dépenses. "Quand on voit les prix, on n'achète plus. Les vêtements que je porte, c'est déjà les vêtements que je portais quand je travaillais", témoigne madame Rivière.

Une perte de pouvoir d'achat

Entre 2010 et 2021, la pension des retraités qui ont moins de 2 000 euros par mois a augmenté de 8,6%. Mais lors de la même période, les prix ont augmenté de 9,9%. Depuis 2014, les retraités qui ont moins de 1 943 euros de pension ont perdu 5% de pouvoir d'achat et ceux qui ont plus de 1 943 euros par mois, ils ont perdu de 10 à 15% de pouvoir d'achat. Pour le moment, le niveau de vie reste de 4% supérieur à celui des actifs mais cela pourrait ne pas durer.