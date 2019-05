Retraites : la Suède, précurseur du système à points

En 1998, la Suède est le premier pays européen à instaurer un système de retraite à points. Les citoyens peuvent consulter en temps réel leur nombre de points et le montant de pension correspondant. "Il y a une première pension qui est basée sur mes années de travail, tout le monde l'a touchée (...), puis il y a la pension complémentaire (...) et une troisième partie par capitalisation, votre employeur cotise pour vous chaque mois sur des fonds de pension", détaille Mimmi Green, infirmière de 63 ans.

Une nouvelle réforme à la fin de l'année

Avant la réforme de 1998, le système suédois était déficitaire. L'agence des pensions se fixe alors l'objectif d'inciter à travailler le plus tard possible pour faire rentrer les cotisations. Mais selon les associations, les femmes seraient les plus lésées par ce système. Désormais, toute la carrière compte, et non plus les quinze meilleures années. Les carrières hachées sont donc pénalisées. Face à une population vieillissante, le système est de nouveau proche du déficit. D'ici la fin de l'année, une réforme devrait porter le taux plein à 67 ans.

