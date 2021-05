Retraites : la Cour des comptes signale des erreurs de calcul dans un dossier sur six

Le montant de votre pension de retraite a-t-il été bien calculé ? Selon la Cour des comptes, un dossier sur six comporte une erreur financière d'un montant moyen de 554 euros par an en 2019, et jusqu'à 1000 euros par an pour une personne sur dix. Ces dysfonctionnements sont plus fréquents que l'année précédente, et le plus souvent en défaveur de la personne retraitée. "Ça serait compliqué à voir parce qu'il n'y a rien de marqué, comme ça on est tranquille, c'est 'prenez ça et démerdez vous'" lance un retraité rencontré par les équipes de France Télévisions.

La caisse d'assurance vieillesse ne nie pas les problèmes

Les caisses de retraites sont souvent débordées, les problèmes de transmissions de dossiers sont nombreux, et les carrières hachées rendent plus complexes les calculs. La caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) ne nie pas les problèmes mais assure tout faire pour plus de transparence. "Nous avons fait de 2021 l'année du retour en qualité, parce que ces chiffres ne sont pas acceptables", affirme son directeur général, Renaud Villard. La Cour des comptes estime à 1,6 milliard d'euros l'impact financier sur les retraités.