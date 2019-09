VIDEO. Retraites : fixer un âge pivot de 64 ans ou conserver une durée de cotisation de 43 ans ? On a comparé les deux options en dessins

Jean a 46 ans. Il a commencé à travailler à l'âge de 20 ans, comme boulanger. Avec le système actuel, il devra cotiser 43 ans. Il pourrait donc partir à 63 ans. Sa retraite s’élèverait en fonction de ses salaires, à 1 600 euros brut mensuel. Si le système de l'âge pivot à 64 ans est mis en place et s'il veut partir avec la même somme qu'aujourd'hui, il devra attendre 64 ans, soit un an de plus.

Un départ à 64 ans ou une durée de cotisation de 43 ans ?

S'il va au-delà, il cotisera une année supplémentaire et pourrait gagner 37 euros de plus par mois. S'il décide de prendre sa retraite plus tôt, à 63 ans, il subirait une décote de 80 euros. Nathalie a 46 ans. Du fait de ses études, elle a débuté sa carrière de cadre à l'âge de 23 ans. Elle n'a pas d'enfants. Dans le système actuel, elle devra travailler 43 ans pour avoir une retraite à taux plein. Elle pourra donc quitter son travail à partir de 66 ans, sa retraite s’élèverait, en fonction de ses salaires, à 3 000 euros brut par mois.

