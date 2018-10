Retraite : ce que l'on sait de la réforme

La réforme des retraites s'annonce explosive. Mercredi 10 octobre au matin, les partenaires sociaux étaient reçus au ministère de la Santé et des Solidarités. Le principe ? Supprimer les 42 régimes existants et les faire converger vers un seul régime, le même pour tous. Premier changement : plus question de trimestres. À l'avenir, chaque actif cumulera tous les mois des points. Ils détermineront au final le montant de la pension.

Une transition sur 40 ans ?

Des points seront accordés d'office pour chaque enfant, dès le premier, et en cas de chômage ou de maladie. Deuxième bouleversement qui inquiète les syndicats : plus question de prendre en compte les 25 meilleures années pour les salariés ou les six derniers mois pour les fonctionnaires. C'est toute la carrière qui comptera. La réforme ne va pas concerner les actifs qui sont à cinq ans de la retraite. La transition entre les deux systèmes devrait durer 40 ans.

Le JT

Les autres sujets du JT