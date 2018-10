Réforme des retraites : ce que l'on sait

Nouveau point d'étape mercredi 10 octobre au ministère de la Santé et des Solidarités. À la table des discussions ce matin, il y avait d'un côté, la ministre Agnès Buzyn et Jean-Paul Delevoye, haut commissaire à la réforme des retraites, et de l'autre, tous les partenaires sociaux qui attendent de pied ferme les intentions du gouvernement. Une réforme importante dont ils ne connaissent pas encore les détails. Mais déjà, la philosophie du projet commence à se dessiner.

Vers un régime universel

D'abord, fini le mille-feuille des 42 régimes spéciaux. Après la réforme, il ne devrait plus y avoir qu'un régime universel à quelques exceptions près. Fini également le système par trimestre. Désormais, le salarié accumulera tout au long de sa carrière des points qui seront ensuite transformés en pension. Autre changement : le calcul de la retraite se fait aujourd'hui sur les six derniers mois pour les fonctionnaires et sur les 25 meilleures années dans le privé. Après la réforme, le calcul sera effectué sur l'ensemble de la carrière.