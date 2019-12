Réforme des retraites : la première version du simulateur est en ligne

Ce premier outil, assez basique, est disponible depuis jeudi matin. ll permet de savoir si vous êtes concernés ou non par la réforme, mais ne calcule pas votre pension.

Le voilà, enfin. Attendu initialement mercredi, le premier simulateur des retraites est en ligne depuis 9 heures, jeudi 19 décembre. L'outil, accessible sur le site du GIP Info retraite et sur le site du secrétaire d'Etat aux retraites, est assez basique et vous permet de savoir si vous êtes concerné ou non par la réforme. En revanche, il ne calcule pas votre pension.

Cet outil doit permettre de "vérifier si on est ou non concerné par la réforme, de voir des exemples des montants de retraite qui peuvent être attendus pour les générations qui feront toute leur carrière dans le système universel, et de voir la répartition entre la retraite calculée selon les règles actuelles et la retraite du système universel pour tous ceux qui auront une partie de carrière dans les deux systèmes", explique-t-on à Matignon.

Seuls quelques cas-types sont proposés, "environ 150 situations individuelles", précisément. Le vrai simulateur individuel, "exhaustif sur les données personnelles de carrière de chaque Français" ne sera pas disponible dans les six mois qui suivront l'adoption de la loi par le Parlement.