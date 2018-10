Réforme des retraites : ce qui va changer pour les fonctionnaires

Grand bouleversement annoncé pour les retraites des fonctionnaires. Une remise à plat des pensions des cinq millions d'agents qui suscite la controverse. Aujourd'hui, leur retraite est calculée sur les dix derniers mois de leur vie professionnelle, marquée par des revenus plus élevés. Ce dispositif sera supprimée. Avec la réforme, toute la carrière sera prise en compte. Mais en contrepartie, les primes seront intégrées au calcul.

Les enseignants seront les plus pénalisés

Elles représentent en moyenne 22% des revenus des fonctionnaires et c'est jusqu'à 30% pour les cadres de catégorie A. Selon plusieurs syndicats, les enseignants, un million en France, seront les plus pénalisés, car ils ont peu de primes. Le haut commissaire aux retraites ne s'engage pas pour l'instant sur le maintien ou non du niveau de toutes les pensions. Mais des compensations seront étudiées au cours de la négociation. Le futur système de retraites sera mis en place à partir de 2025.

