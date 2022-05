Première ministre : quels sont les dossiers prioritaires d'Elisabeth Borne ?

Derrière le calme de l’hôtel Matignon, des dossiers explosifs attendent Elisabeth Borne, la nouvelle Première ministre nommée lundi 16 mai. Le premier sera d’assurer une majorité et si possible confortable à l’Assemblée nationale. Elisabeth Borne a moins d’un mois pour mener et gagner la bataille des élections législatives avec les candidats de la majorité présidentielle. Cela passera forcément par des propositions sur le pouvoir d’achat. Principale préoccupation des Français avec la montée des prix, la Première ministre devra faire preuve d’habileté.

Très attendue sur l'écologie

Autre sujet explosif, les retraites. Le président compte repousser l’âge légal de départ à 64, voire 65 ans. Enfin, Elisabeth Borne sera très attendue sur l’écologie, priorité affichée par Emmanuel Macron. Encore faut-il que la Première ministre ait les mains libres. Dans l’immédiat, la première mission d’Élisabeth Borne sera de former un gouvernement. Il sera annoncé dans les prochains jours.