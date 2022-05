Portes ouvertes à Orpea : "C'est une mesure opportuniste pour faire un rattrapage commercial", dénonce une association

Le PDG d'Orpea a annoncé ce dimanche dans le Journal du Dimanche qu'il allait organiser des "états généraux" au sein du groupe, avec notamment des portes ouvertes dans tous les établissements entre le 13 mai et le 11 juin. "C'est une mesure opportuniste pour faire un rattrapage commercial", a réagi sur franceinfo Claudette Brialix, présidente de la Fédération nationale des associations et amis de personnes âgées et de leur famille.

>> Scandale dans les Ehpad : Orpea a "péché par manque de rigueur", estime son PDG

Orpea "a péché par manque de rigueur", a notamment affirmé le PDG Philippe Charrier dans les colonnes du Journal du Dimanche. "Quand je l'entends parler de manque de rigueur, ce n'est pas vrai. Ils ont surtout appliqué la rigueur financière qui les a autorisé à tout faire", a lancé Claudette Brialix.

"Est-ce qu'on va pouvoir voir tous les locaux ?"

Elle dénonce aussi une "volonté de non-transparence" sur le traitement des événements indésirables dans les établissements. "Combien de familles n'ont pas pu avoir de réponses à leurs questions ?", interroge-t-elle. Sur l'idée d'organiser des portes ouvertes dans tous les Ehpad du groupe, la présidente de la Fnapaef répond avec ironie.

"Je peux sourire ? Nous passons du déni et de l'arrogance à un affichage de transparence, c'est un progrès". Claudette Brialix à franceinfo

Mais elle ne croit pas en la sincérité du groupe. "Est-ce qu'on va pouvoir voir tous les locaux ? Poser toutes les questions ? Quand les Ehpad seront-ils ouverts ?", demande-t-elle.

Pour elle, il faut "mieux écouter les familles dans tous les Ehpad", qui connaissent tous des "situations de tensions", notamment en raison de "l'insuffisance des dotations dans le domaine des soins". Elle plaide pour une "loi de programmation du grand âge" qui permette à la fois "une organisation et un financement à la hauteur des besoins" mais aussi "des contrôles" plus réguliers et efficaces.