"Gilets jaunes" : ces retraités qui ont décidé de ne rien lâcher

À Colmar, dans le Haut-Rhin, chaque jour depuis une semaine, Thugal et Michelle Vasseur enfilent leur gilet jaune. Lui était métallurgiste, elle ouvrière. Ils sont tous les deux aujourd'hui à la retraite. C'est devant un symbole qu'ils ont choisi de manifester : la statue de la Liberté, de l'Alsacien Bartholdi. Selon eux, les retraités seraient dans le viseur du gouvernement, qui leur demanderait de plus en plus de sacrifices.

"On a notre temps"

Pour les couples de retraités rencontrés par France 2, la journée d'action se poursuit à un autre blocage. Ils viennent en renfort à Vogelgrun (Haut-Rhin), déterminés à montrer qu'ils resteront dans la rue tant que le gouvernement ne fléchira pas. "Maintenant, on est à la retraite, on a notre temps. On peut tenir plus longtemps que lui là-haut", estime Thugal Vasseur. Ils ont prévu de rester sur place au moins jusqu'à mardi 27 novembre, jusqu'à la prise de parole d'Emmanuel Macron, en espérant ne pas être les oubliés de ses annonces.

