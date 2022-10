Eurozapping : les seniors à la rescousse du marché du travail en Allemagne

En Allemagne, les seniors viennent à la rescousse du marché du travail. Une entreprise familiale de machines et d'outils, près de Stuttgart, a résolu son problème de pénurie de personnel. Elle a décidé de faire appel à des salariés de plus de 50 ans. "Pourquoi se priver de ces gens ? Ils ont beaucoup vécu, ils ont une grande expérience professionnelle", explique Andreas Holz, le directeur du personnel, mardi 11 octobre. Certains ont même quitté leur retraite pour reprendre du service. Mais même en Allemagne, les préjugés sont tenaces. De nombreux employeurs craignent que les seniors soient plus souvent malades et moins impliqués.



Une pénurie du personnel touche aussi la Grande-Bretagne

La Grande-Bretagne fait aussi face à une pénurie de personnel. Habituellement, un exploitant agricole emploie 750 saisonniers pour ramasser ses récoltes. "Il nous manque 35 personnes depuis mai. Cela nous fait perdre une partie de nos récoltes d'asperges et d'oignons", déplore-t-il. Avec un taux de chômage de 3,5% au plus bas, du jamais-vu depuis 1974 au Royaume-Uni, les salaires ne sont plus assez attractifs. Or, le Brexit a compliqué le recours aux étrangers.