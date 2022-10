Royaume-Uni : les files d'attente s'allongent devant les banques alimentaires

M. Septembre, A. Bouleis, C. Madini, L. Soudre, N. Boothby

Ce sont les nouveaux visages de la pauvreté au Royaume-Uni. Des familles entières, avec des enfants, sont contraintes de rejoindre les files d'attente qui s'allongent devant les banques alimentaires. Pour certaines, c'est la première fois. "Sans ça, nous serions sans abri, car je devrais choisir entre nourrir mes enfants et payer mon loyer", confie une Britannique.

De nouveaux profils poussés dans la précarité

Avec une inflation à près de 10 %, et des prix de l'énergie qui s'envolent, un Britannique sur cinq est aujourd'hui en situation de pauvreté. Dans un centre de Birmingham, au nord du pays, les demandes d'aide d'urgence ont bondi de 45 % ces deux derniers mois, avec notamment de nouveaux profils poussés dans la précarité. "Les gens qui viennent ici n'ont souvent pas mangé depuis un ou deux jours. Avant, on avait surtout des mères célibataires ou des personnes qui touchaient des aides sociales, on n'avait jamais dû aider les personnes qui travaillaient à temps plein", explique Imran Hameed, responsable de la banque alimentaire.