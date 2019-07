États-Unis : les seniors continuent à travailler

Un employé de supermarché du New Jersey qui emballe les courses des clients est un authentique vétéran de la Seconde Guerre mondiale. À 97 ans, Benny Ficeto travaille toujours. Son patron est ravi de son employé. Dans un hôpital près de Seattle, Florence Rigney vient de fêter ses 94 ans et elle travaille toujours comme infirmière depuis 1946. On vient même de lui renouveler sa licence de réanimation cardiovasculaire.

Une nécessité économique

Aux États-Unis, il n'existe aucune loi, aucun âge limite pour travailler. Cette année, le pays a franchi un palier : 20% des personnes en âge de prendre leur retraite continuent désormais à travailler. Autre record, près de 300 000 de ces travailleurs ont plus de 85 ans. Beaucoup le font pour des raisons économiques comme Tom Coomer, 81 ans et employé à mi-temps de Walmart. Ancien employé dans l'industrie, il devait travailler trente ans pour bénéficier d'une retraite à temps plein il a été licencié un an trop tôt.

