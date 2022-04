Essonne : une résidence pour seniors surendettée

Les résidents ont l'impression de vivre un cauchemar. Autrefois, la résidence de luxe pour seniors des Réaux, à Soisy-sur-École, en Essonne, était équipée d'une piscine chauffée, d'un terrain de tennis et même d'un golf. Aujourd'hui en faillite, elle n'est plus que l'ombre d'elle-même. Sur place, il n'y a plus ni électricité ni chauffage.

17 millions d'euros de dettes

Problème : si le domaine arboré de 18 hectares n'est plus entretenu depuis des années et que le temps semble s'être arrêté sur place, une trentaine de personnes, locataires ou propriétaires, y vit toujours. "On vit comme ça. Sans rien. Sans chauffage, sans eau chaude", déplore Chantal Roclin, locataire. Ouvert il y a cinquante ans, le domaine était réservé à une élite. Depuis 2010, la copropriété et sa dette de 17 millions d'euros sont gérées par un administrateur judiciaire. Un accompagnement social est mis en place par la préfecture et les collectivités.