DIRECT. Grève du 8 janvier : situation "grave" à la SNCF, qui fait déjà face à "plus de 700 millions d'euros d'impact économique" depuis le début de la grève

Ce qu'il faut savoir

Mercredi 8 janvier, au 35e jour de la grève, la SNCF prévoit "en moyenne" 75% des TGV et 50% des Transilien en circulation. A la RATP, aucune ligne de métro ne sera totalement fermée. Les lignes automatisées 1 et 14 rouleront normalement. Les quatorze autres lignes seront "très perturbées", ouvertes totalement ou partiellement, mais jamais toute la journée.

Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire s'est dit mardi soir "défavorable" à une augmentation des cotisations sociales en remplacement de l'instauration d'un âge pivot afin d'équilibrer le futur système de retraites.

Situation "grave" à la SNCF. Le PDG de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, a affirmé mardi que la situation était "grave" et "préoccupante" pour l'entreprise, qui fait déjà face à "plus de 700 millions d'euros d'impact économique" en raison du conflit sur la réforme des retraites. "Une entreprise et ses salariés ne sortent jamais indemnes de plus d'un mois de grève", souligne-t-il, répondant à une lettre ouverte du dirigeant de la CGT en date du 3 janvier.

Demande de l'abandon de l'âge pivot. Il est notamment rejeté par la CFDT, qui a demandé son abandon d'ici à vendredi, jour d'une réunion entre le gouvernement et les partenaires sociaux pour discuter d'une conférence de financement sur le système de retraite. Vendredi, "dans l'état de tension dans lequel est notre pays, ce serait de bon ton d'avoir une annonce que l'âge pivot est retiré du projet de loi actuel, sinon la CFDT ne s'inscrira pas durablement dans cette discussion", a déclaré Laurent Berger. .

La droite impose un débat au Sénat. Le projet gouvernemental sur la retraite par points, qui doit être présenté en Conseil des ministres le 24 janvier, n'est pas attendu au Parlement avant la mi-février, mais le Sénat a pris les devants en organisant un débat sur ce sujet qualifié de "hautement inflammable" par le président LR de la commission des Affaires sociales Alain Milon.