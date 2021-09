Aides à domicile : les salaires vont augmenter

Jeudi 23 septembre, le Premier ministre a fait des annonces ciblées et limitées concernant l’aide aux seniors. L’objectif premier est de faciliter le maintien à la maison : 400 millions d’euros seront débloqués en 2022 pour aider notamment à financer les aides à domicile. Les salaires sont pour le moment peu attractifs, et les candidatures manquent. Pourtant, la venue des aides à domicile est indispensable.

"On nous demande beaucoup de patience"

Or, les absences ne sont pas isolées. En effet, les employeurs des aides à domicile peinent à faire face aux demandes de plus en plus nombreuses. "Pour le boulot qu’on fait, on nous demande beaucoup de patience et il faut vraiment être à fond dedans, et on n’est pas bien payées", explique Emmeline Rupert, employée à domicile.