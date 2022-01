Entreprises : quelle organisation pour maintenir son activité ?

Gérer les absences de ses salariés malades ou cas contacts, cette boulangère n'en pouvait plus. Grâce aux nouvelles règles, sa vendeuse, pourtant cas contact, a pu venir travailler lundi 3 janvier. Elle est vaccinée et son test PCR est négatif, elle devra quand même refaire un test dans deux et quatre jours. Pour la patronne, Priscilla Hayertz, il était urgent d'alléger les règles d'isolement. "Sans ces règles-là, on avait forcément au moins deux personnes d'absentes en permanence", déplore-t-elle.



Autotest quotidien des salariés

Dans les secteurs qui le permettent, le télétravail est obligatoire trois voire quatre jours par semaine. Pas de télétravail possible en revanche pour cette entreprise de rénovation, alors le patron a anticipé et demande à chaque salarié de lui envoyer le résultat de son autotest chaque matin. Ce système d'autotest, qui représente un budget de plusieurs centaines d'euros par mois, lui permettra de ne pas devoir arrêter ses chantiers et donc de maintenir son activité, espère-t-il.