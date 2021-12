Covid-19 : le télétravail trois jours par semaine fera son retour dès le 3 janvier

Dès le 3 janvier, trois jours de télétravail par semaine seront rendus obligatoires dans toutes les entreprises. À Médicalib, entreprise spécialisée dans le domaine médical, le patron a déjà revu l'organisation. "Les ressources humaines viendront le mardi et les jeudi, l'équipe produit viendra le lundi et le jeudi", explique Nicolas Baudelot. Les trente salariés sont plutôt favorables au télétravail, qu'ils ont déjà expérimenté lors des confinements. Le patron est moins enthousiaste. "Il y a une émulation à travailler en groupe, quand les personnes sont chez elles, la dynamique de groupe est plus difficile à se mettre en place", souligne le cofondateur.



Un fonctionnement rodé

Dans une start-up dédiée au soutien scolaire, l'approche est différente : les salariés vont s'organiser entre eux, et ne sont pas plus inquiets que cela. "Deux ans après le confinement, on est plus sereins vis-à-vis de cette organisation", indique Dallo Dramé, l'une des employées de Meet in Class. Les entreprises qui ne joueraient pas le jeu du télétravail pourraient s'exposer à une amende à courant janvier, à condition que le mesure soit votée par le Parlement.