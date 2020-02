Emploi : des seniors "prêtés" à des associations

Plutôt que d'attendre l'heure de la retraite dans son entreprise, Anne-Marie Villeneuve a donné un coup de fouet à sa fin de carrière. Elle est toujours payée par sa société, où elle développait l'entreprise à l'international. Mais, jusqu'à l'heure de la retraite, elle est détachée dans une association humanitaire. C'est le principe du mécénat de compétences.

Un dispositif incitatif pour les entreprises

"Quand on a un certain âge, on ne nous propose pas forcément les plus belles missions parce qu'on fatigue plus vite peut-être. C'est une bonne façon de rebondir sur une activité utile, passionnante et avec un nouveau rythme", explique Anne-Marie Villeneuve, salariée en mécénat de compétences. L'association ne débourse pas un centime. Si l'entreprise continue de payer le salaire d'Anne-Marie, après déduction fiscale, cela ne coûte en réalité que 40%. Les 60% restants sont pris en charge par l'État. Un moyen de proposer une transition avant la retraite pour les seniors avec un coût limité.

