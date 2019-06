VIDEO. "Je suis crevée de faire des efforts" : en Suisse, les femmes réclament l'égalité salariale

"Je suis crevée de faire des efforts pour essayer de me faire entendre." Cette Suissesse est venue dès l'aube dans le centre-ville de Lausanne, vendredi 14 juin, pour réclamer l'égalité salariale. Dans toute la Suisse, les femmes sont appelées à faire grève ou à délaisser les tâches ménagères pour défiler, vêtues de mauve, en faveur de l'égalité salariale. L'ampleur du mouvement reste cependant incertaine tant les débrayages sont rares dans le pays.

Parades de poussettes, concerts de sifflets, pauses déjeuner prolongées, pique-niques géants... les manifestations prévues sont multiples. Le point d'orgue de cette mobilisation est un défilé en fin de journée dans plusieurs villes, dont Berne, devant le Palais fédéral.

Elles touchent 20% de moins que les hommes

La manifestation, jugée "illicite" par l'Union patronale, est placée sous la devise : "plus de temps, plus d'argent et du respect". Elle fait écho à la dernière grande grève féministe qui avait réuni dans tout le pays un demi-million de femmes le 14 juin 1991, dix ans jour pour jour après l'introduction du principe d'égalité entre genres dans la Constitution. Les femmes avaient alors dénoncé l'absence de mesures concrètes et l'inégalité salariale. Cette mobilisation avait abouti à l'entrée en vigueur en 1996 de la loi sur l'égalité au travail.

Portée désormais par la vague #Metoo, la nouvelle génération de femmes veut poursuivre le combat initié par leurs aînées il y a presque trente ans, alors que l'égalité salariale n'est toujours pas atteinte. Elles touchent en moyenne environ 20% de moins que les hommes. Et à conditions égales, notamment formation et ancienneté, l'écart salarial est encore de près de 8%, selon le gouvernement.