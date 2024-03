"Quoi, tu es électricienne ?" : dans le secteur du bâtiment, les femmes tentent de se faire une place dans des métiers considérés comme masculins

Un peu moins de 21% des métiers sont mixtes selon le dernier bilan "mixité des métiers" réalisé par l'Agence professionnelle pour la formation des adultes pour le ministère du travail (Afpa). Alors que la France s'est fixé l'objectif d'un tiers de métiers mixtes en 2025, l'Afpa - qui a pour mission de changer cette répartition des métiers qui demeure très sexuée - remet, vendredi 8 mars journée internationale de lutte pour les droits des femmes, des trophées à huit femmes formées à un métier considéré comme masculin.

Sur un chantier en Alsace, à Turckheim dans le Haut-Rhin, Mellina Boras fait partie des rares femmes électriciennes d'équipement du bâtiment. Avant de manier une visseuse ou un perforateur, Mellina a d'abord passé 15 ans de sa vie dans des bureaux aux ressources humaines, notamment. Cette reconversion a forcément surpris son entourage : "Ils ont été plus que surpris. On m'a dit 'Tu es folle'. On est tous un peu formés, ou déformés, dans notre cerveau en se disant qu'une femme ne fait pas ce genre de métier."

"C'est comme si on n'avait pas le droit à l'erreur"

Après neuf mois de formation elle obtient son diplôme et au moment de postuler, elle comprend que le plus dur commence : "Personne ne me donnait de réponse. Le peu de réponses que j'ai eues c'était 'Je n'ai pas envie de travailler avec une femme'". La trentenaire s'accroche et au bout de plusieurs mois de recherches, un patron décide finalement de l'embaucher : "J'ai pleuré au téléphone. Je me suis demandé si j'allais vraiment réussir là-dedans. Et puis finalement, si !"

Ça fait bientôt deux ans qu'elle exerce son nouveau métier dans un milieu - le BTP - essentiellement masculin. Alors forcément, quand elle arrive et se présente dans un chantier : "Ils me regardent bizarrement. En général, il y a le petit rire nerveux qui va avec, en disant 'Quoi ? Tu es électricienne?' Certains sont plutôt positifs en disant 'Félicitations, c'est cool. Ça fait du bien de voir des femmes sur le chantier.' D'autres c'est 'Ah bon, tu sais faire?'"

"Quand on est une femme, dès qu'on fait une erreur, ça devient tout de suite gros. On en fait tout un pataquès. C'est comme si on n'avait pas le droit à l'erreur, ça, c'est un peu gonflant." Mellina Boras à franceinfo

Et la jeune femme de conclure que malgré quelques remarques désobligeantes, "ça se passe très très bien". Selon le dernier rapport de l'Afpa, seules 5% des personnes qui ont présenté une certification d'électricien d'équipement du bâtiment l'an dernier sont des femmes.