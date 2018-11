Pétrole : vers une pénurie dès 2025 ?

Le monde va-t-il connaitre une pénurie de pétrole en 2025 ? Un scénario encore improbable, mais qui se murmure de plus en plus. En cause notamment, le manque de production. Car le prix du pétrole oscille au gré des aléas de la politique internationale. De 75 euros il y a un mois, il est passé à 59 euros aujourd’hui. Lors d’une réunion de l’OPEP, l’Arabie saoudite a fait pression sur ses partenaires pour réduire la production et augmenter les prix. Donald Trump réagissait alors sur Twitter en espérant que ce ne serait pas le cas.

Mais le président américain a aussi ouvert les robinets de l’Iran à huit pays, dont la Chine et l’Inde, afin d’importer du pétrole. Une aubaine pour l’Iran qui a pu continuer de vendre son or noir.



Les États-Unis mènent la danse ?

"Si les exportations de pétrole de l’Iran étaient tombées à 0, pour les deux mois à venir, on aurait eu une pénurie de pétrole dans le monde et recours aux stocks", prévient Pierre Terzian, PDG de Pétrostratégies. Les États-Unis et l’Iran sont-ils assez complices pour éviter une pénurie face à la demande mondiale qui ne cesse d’augmenter ? Le Venezuela, gros producteur, subit une grave crise économique et les États-Unis ne produisent en tout cas plus assez pour répondre à la demande intérieure.

