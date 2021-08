Déménagements : la crise sanitaire a donné un coup d'accélérateur

À la rentrée, beaucoup déménagent. Et plus articulièrement au mois d'août. Encore plus cette année, où la crise sanitaire aurait donné un coup d'accélérateur. Les déménagements des particuliers sont en hausse de 20% à 30%.

Dès neuf heures le matin du 17 août, l'élévateur est en pleine activité devant un immeuble de Strasbourg (Bas-Rhin). C'est au quatrième étage qu'emménage un couple revenu de l'étranger pour se rapprocher de ses petits-enfants. Tous les particuliers ne déménagent pas sur une aussi grande distance, mais après le ralentissement dû au premier confinement, le secteur est actuellement en plein boom.

Envie d'ailleurs et de télétravail

"Ça reprend assez fort, on est contents, très contents", assure Vincent Schoenacker, chef d'équipe. Même presque un peu trop. "Depuis le début de l'année, nos activités augmentent de 20%, déjà, l'été est une période chargée, on est complets jusqu'à la mi-septembre", constate Mohamed Rouan-Serik, directeur des déménagements Seegmuller. Un autre déménageur alsacien confirme même 30% d'augmentation. Cette envolée, au niveau national, est manifestement liée à la crise sanitaire et au report des déménagements prévus en 2020, et par l'envie de quitter la ville suite au confinement. Enfin, le télétravail rend possible le fait de changer de région.