"Compétent", "humain", "autoritaire"... Ce que les Français pensent de leur patron, selon une étude

L'image d'Épinal de l'employé qui se plaint de son patron est-elle avérée ? Pas vraiment si l'on en croit une étude sur le quotidien des Français au travail réalisée par Preply, une plateforme de cours d'anglais en ligne, et publiée en ligne à la mi-mai*. Selon ce sondage effectué sur 1 500 salariés, une grande majorité d'entre eux ont "tendance à attribuer un adjectif positif à leur patron". Le mot "compétent" est celui qui ressort le plus, chez 18,3% des sondés. Les Français interrogés sont 17,1% à trouver leur patron "digne de confiance", 17% à le qualifier d'"humain" ou encore 14,4% à le définir comme "respectueux".

Seule une minorité de travailleurs ont répondu par des adjectifs négatifs : ils sont ainsi 6,1% à déplorer le côté "méprisant" et 5,5% le côté "autoritaire" de leur patron. Et ce ne sont que 4,1% des sondés à trouver leur supérieur "incompétent". "Ainsi, sans surprise, les travailleurs Français interrogés estiment qu’ils ont une très bonne relation avec leur patron", note Preply. "Près d’un quart d’entre eux, 26,64%, l’évaluent à 8/10 et plus des trois quarts, 76,7%, ne donnent pas une note inférieure à 7/10. Ils ne sont que 1,4% à donner la note la plus basse, 1/10", rapporte également le sondage.

Plus globalement, les sondés qualifient positivement leur quotidien au travail, avec 26% qui le trouvent "enrichissant" ou encore près de 20% l'estimant "stimulant". Les adjectifs négatifs représentent environ un tiers des réponses, avec 17,3% de "routinier" ou encore 14,3% de "stressant".

*Méthodologie :

Preply, la plateforme de cours d’anglais en ligne, a mené cette étude en effectuant un sondage afin de recueillir 1 500 réponses de salariés à travers 10 grandes villes de France : avec un quota de 150 personnes par ville. Les questions concernaient entre autres, l’appréciation de l’expérience quotidienne au travail, la relation avec le patron ainsi qu’un mot pour décrire les deux éléments mentionnés, etc... Preply a choisi plusieurs mots à consonance positive ou négative pour déterminer le ressenti des sondés. La plateforme a ensuite récolté les données et analysé les résultats.