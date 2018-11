Autisme : les Asperger, techniciens recherchés

En 10 ans, le nombre de travailleurs handicapés dans les entreprises a été multiplié par deux. Mais le taux de chômage reste quand même élevé chez ceux qui souffrent d'un handicap physique ou psychique. Pour recruter ses futurs cadres, ce cabinet de conseils en informatique ne fait pas passer des entretiens d'embauche, mais des tests un peu particuliers. Le recruteur est également psychologue. Et face à elle, ces trois candidats sont des autistes Asperger, souvent très intelligents, mais vulnérables à de nombreux troubles de l'humeur. Chaque session de recrutement dure trois mois environ, au terme desquels le nouvel employé commence à travailler avec l'aide et le soutien d'un coach.





90% des adultes autistes encore au chômage





Mathieu Epiard a été embauché il y a huit mois en tant que consultant en cybersécurité. Et quand il réalise une prouesse informatique, il n'hésite pas à la partager avec sa coach. Les relations humaines ne lui font plus peur. "J'aime tellement ça que quand je rentre chez moi le soir, je recommence. Le week-end, les vacances, la nuit aussi", avoue-t-il. Malheureusement, il reste une exception. En France, plus de 90% des adultes autistes sont encore au chômage, faute d'avoir trouvé une activité adaptée.

