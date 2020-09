Pays-Bas : des cercueils écologiques en champignons

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

On dirait de la pierre avec au fond, un lit de mousse. Bob Hendrikx, un jeune Hollandais, a conçu un cercueil totalement écologique. Au lieu de la structure traditionnelle, faite de bois, l’objet est constitué de champignons. Considéré comme l’un des plus grand recycleur de la nature, le champignon permet notamment de décomposer le corps plus rapidement, jusqu’à cinq fois plus vite via ce procédé. Le corps humain se transforme alors en de nouveaux nutriments, pour que la nature s’épanouisse.



Une invention baptisée « Living Cocoon »

Selon cet étudiant hollandais, "c’est un moyen par lequel on ne pollue plus l’environnement avec les toxines contenues dans le corps et toutes les choses qui vont dans les cercueils". Pour ce cercueil d’un nouveau genre, les tarifs se veulent abordables. Comptez en moyenne, 1500 euros.

