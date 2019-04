VIDEO. Bioviva, des jeux éducatifs pour sensibiliser les enfants au respect de la nature

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Sensibiliser les enfants par le jeu, telle est l'idée de Jean-Thierry Winstel. Le fondateur de Bioviva a souhaité inculquer à la jeunesse l'importance de préserver la planète. Ainsi, ses jeux de société évoquent la biodiversité, les espèces en voie de disparition ou encore le recyclage de déchets.

Cette idée lui est venue dès 1996, la lutte écologique n'en était alors qu'à ses prémices. "J'ai eu cette intuition qu'il fallait changer les choses", explique le militant qui a entrepris un travail de longue haleine pour concevoir des jeux de société de manière écoresponsable. En effet, les produits chimiques de synthèse ont été mis de côté au profit de matériaux recyclables, un défi de taille à cette époque.

Émerveiller les enfants

Jean-Thierry Winstel considère qu'il fait figure d'"OVNI" dans le domaine des jeux de société. En effet, pour lui, l'offre actuelle suit un "modèle économique qui est juste basé sur du business, de la pub et de la notoriété." Il regrette que ces entreprises ne prennent pas en compte l'épanouissement des enfants et qu'elles n'aient pas de convictions environnementales. Le concepteur de jeux souhaiterait offrir à la jeunesse "l'émerveillement, le plaisir d'être dans la nature et d'être en symbiose, en harmonie avec elle."