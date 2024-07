Quatre entreprises sur dix créées en 2022 l'ont été par des femmes, selon l'Insee

Les femmes représentaient en 2022 quatre créateurs d'entreprise sur dix en France, une part en progression alors qu'elles ne comptaient que pour 35% d'entre eux quatre ans plus tôt et 33% en 2014, selon une étude de l'Institut national de la statistique (Insee) publiée mercredi 24 juillet. Si leur proportion parmi les créateurs d'entreprise augmente, passant de 32% en 2010 à 40% en 2022, les femmes restent moins enclines que les hommes à créer leur société, alors qu'elles représentent quasiment la moitié de la population active en France.

La part des femmes parmi les créateurs d'entreprise varie selon les secteurs d'activité : elles sont majoritaires dans les activités de services (75% de créatrices) et dans la santé humaine et l'action sociale (73%), mais restent largement sous-représentées dans la construction (4% de créatrices) et le transport-entreposage (11%), détaille l'Insee.

L'institut relève par ailleurs que sur le million d'entreprises créées en France en 2022, les deux tiers l'ont été, au premier semestre, sous le régime du micro-entrepreneur, et que davantage l'ont été par rapport à 2018 par des néo-entrepreneurs. Plus de la moitié des créateurs ont lancé leur entreprise sans aucun moyen financier ou avec un investissement inférieur à 1 000 euros. De plus, en 2022 comme en 2018, six créateurs d'entreprise sur dix ont moins de 40 ans, et les microentrepreneurs sont sensiblement plus jeunes que les créateurs d'entreprise individuelle "classique" ou de société.