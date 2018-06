Entreprises : la France de plus en plus attractive pour les investisseurs étrangers

La France est de plus en plus séduisante. Longtemps dépassée par ses voisins, elle revient progressivement dans la course. Avec 1 019 projets d'investissement étrangers en 2017, elle gagne 31% en un an et s'approche de l'Allemagne (1 124). Les investisseurs étrangers agrandissent leurs sites français ou viennent s'implanter dans l'Hexagone. Dans l'Oise, un géant chinois, leader de la batterie électrique, s'apprête à ouvrir sa première usine française, attiré par la qualité de la main d'œuvre

Les élus locaux séduisent les investisseurs

L'industrie est le premier moteur de ce regain d'attractivité ; la France est leader en Europe. Deuxième position pour les sièges, centres de décision, troisième pour la recherche et développement. La France attire également les investisseurs grâce aux opérations séduction des élus locaux, qui apportent souvent des subventions à l'emploi. Paris séduit également, elle est pour la première fois la ville préférée des chefs d'entreprise. Bémol : le nombre d'emplois créés à chaque projet est toujours plus élevé au Royaume-Uni qu'en France.

