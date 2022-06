VIDEO. "Cash Investigation" révèle des suspicions de fraudes aux aides de la politique agricole commune en Corse

Les enquêteurs de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) ont dû en baver pour mentionner noir sur blanc dans ce rapport, publié en 2018, leurs “difficultés de conduire une enquête en Corse”. Ils ont notamment trouvé une particulière se faisant passer pour une agricultrice, afin de toucher des aides de la politique agricole commune (PAC) : “Madame X ne serait pas, contrairement à ses déclarations, agricultrice (…), mais gestionnaire d’un village de vacances dans la plaine orientale au sud de Bastia”, notent-ils.

Cette dame a indûment touché pendant trois ans un peu plus de 115 000 euros, selon l’OLAF. Le magazine "Cash Investigation" (replay) est allé lui demander comment il était possible d’avoir une exploitation agricole et d’exercer un autre métier en même temps. L’équipe l’a retrouvée dans l’est de la Corse où elle vit dorénavant et exerce la profession d’agente immobilière.

"Ça ne regarde que moi… Voilà. Merci !"

"Je n’ai rien à me reprocher et tout est bon", dit-elle à "Cash" qui filme la rencontre en caméra cachée. Se considérait-elle comme une agricultrice ?"Bien sûr ! J’ai mes diplômes, j’ai tout. Je ne vais pas étaler ma vie comme ça. J’ai tout fait comme il fallait, dans les règles de l’art, et voilà." A-t-elle remboursé cette somme ? "Je ne dirai rien car ça ne regarde ni vous, ni les autres. Ça ne regarde que moi." Et après l’enquête de l’OLAF, cette personne a encore touché les aides de la PAC deux années de suite. Soit un total de 215 000 euros en cinq ans…

La journaliste lui rappelle le décompte des sommes touchées après le rapport de l’organisme notant qu’elle travaillait dans un club de vacances et ne pouvait pas mener les deux activités en même temps... "Si vous savez tout cela, pourquoi vous me posez des questions ? Je ne vois pas, moi, en quoi je vais parler de ma vie privée et de ma vie professionnelle avec la France entière, ce n'est pas le problème des gens", répond la jeune femme qui a touché de l’argent public en déclarant des terres alors que l’OLAF affirme qu’elle n’était pas agricultrice : "Voilà. Merci !" conclut-elle...

Extrait de "Agriculture : où sont passés les milliards de l’Europe ?", une enquête de Véronique Blanc, diffusée mardi 7 juin 2022 à 21h10 sur France 2.

